Rajath Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rajath Finance präsentierte in der am 21.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 82,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,6 Millionen INR.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,130 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rajath Finance ein Ergebnis je Aktie von -0,280 INR vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 71,60 Prozent auf 0,94 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,31 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at