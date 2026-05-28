Rajdarshan Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rajdarshan Industries hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,41 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen INR – ein Plus von 57,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rajdarshan Industries 0,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,570 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,51 Prozent auf 5,74 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,73 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at