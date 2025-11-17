Rajesh Exports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rajesh Exports präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1 752,12 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rajesh Exports 669,24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at