Rajesh Exports legte Quartalsergebnis vor

Rajesh Exports hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Rajesh Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 368,64 Milliarden INR – ein Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rajesh Exports 1 991,90 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,81 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rajesh Exports 3,21 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7 787,16 Milliarden INR gegenüber 4 230,99 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at