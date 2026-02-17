|
Rajesh Exports zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rajesh Exports hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,42 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Rajesh Exports 2 350,98 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 966,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
