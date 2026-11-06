Rajeswari Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rajeswari Infrastructure hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 53,00 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,000 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at