Rajeswari Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rajeswari Infrastructure hat am 03.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 INR. Im Vorjahr waren -0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at