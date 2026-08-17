Rajeswari Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rajeswari Infrastructure stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at