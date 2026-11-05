Rajkamal Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rajkamal Synthetics hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at