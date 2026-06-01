Rajkamal Synthetics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rajkamal Synthetics hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Rajkamal Synthetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 312,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 12,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,420 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rajkamal Synthetics 0,340 INR je Aktie verdient.

Rajkamal Synthetics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 109,92 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 432,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,66 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at