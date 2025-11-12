Rajkamal Synthetics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rajkamal Synthetics hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 640,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

