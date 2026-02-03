|
Rajkamal Synthetics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rajkamal Synthetics hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rajkamal Synthetics ein EPS von -0,110 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Rajkamal Synthetics mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5640,43 Prozent gesteigert.
