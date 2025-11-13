Rajkot Investment Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rajkot Investment Trust hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52,86 Prozent auf 1,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at