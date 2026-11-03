Rajkumar Forge: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rajkumar Forge hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rajkumar Forge in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 264,8 Millionen INR im Vergleich zu 209,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at