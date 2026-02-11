Rajkumar Forge öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rajkumar Forge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,11 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rajkumar Forge im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 203,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 181,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

