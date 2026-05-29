Rajkumar Forge: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rajkumar Forge präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rajkumar Forge in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 243,5 Millionen INR im Vergleich zu 198,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,40 INR, nach 5,15 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rajkumar Forge im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 893,05 Millionen INR. Im Vorjahr waren 827,85 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at