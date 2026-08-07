Rajkumar Forge zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rajkumar Forge lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,82 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rajkumar Forge 1,89 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,37 Prozent zurück. Hier wurden 221,4 Millionen INR gegenüber 236,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at