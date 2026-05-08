Rajnish Retail hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rajnish Retail hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 225,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 55,0 Millionen INR.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rajnish Retail im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 943,31 Millionen INR. Im Vorjahr waren 848,24 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at