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09.11.2026 06:31:29
Rajnish Retail legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rajnish Retail veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,01 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Rajnish Retail mit 0,010 INR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 248,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 350,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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