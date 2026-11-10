Rajnish Wellness: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rajnish Wellness hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 120,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at