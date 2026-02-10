Rajnish Wellness gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rajnish Wellness hat am 07.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 232,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rajnish Wellness 90,7 Millionen INR umgesetzt.

