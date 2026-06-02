Rajnish Wellness verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rajnish Wellness hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Rajnish Wellness vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 57,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rajnish Wellness hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 191,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 485,61 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at