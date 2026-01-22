|
Rajoo Engineers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Rajoo Engineers hat sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,92 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 876,0 Millionen INR gegenüber 560,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
