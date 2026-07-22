Rajoo Engineers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rajoo Engineers hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rajoo Engineers 0,920 INR je Aktie erwirtschaftet.

Rajoo Engineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 850,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at