Rajoo Engineers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rajoo Engineers hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,930 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 794,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rajoo Engineers 899,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,74 INR gegenüber 2,32 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rajoo Engineers 3,44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at