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14.08.2026 06:31:29
Rajputana Stainless gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rajputana Stainless hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rajputana Stainless ein EPS von 1,24 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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