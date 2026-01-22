Rajratan Global Wire gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rajratan Global Wire veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at