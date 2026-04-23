Rajratan Global Wire informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rajratan Global Wire hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rajratan Global Wire noch ein Gewinn pro Aktie von 2,99 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,01 Prozent auf 3,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,81 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 11,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,35 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 18,15 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 11,36 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at