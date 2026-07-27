Rajratan Global Wire stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rajratan Global Wire hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,52 INR gegenüber 2,66 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,18 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at