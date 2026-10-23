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23.10.2026 06:31:29
Rajratan Global Wire: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rajratan Global Wire gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,05 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,94 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,71 Milliarden INR ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,92 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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