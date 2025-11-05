|
Rajshree Sugars Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rajshree Sugars Chemicals lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,17 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,24 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rajshree Sugars Chemicals 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
