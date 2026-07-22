Rajshree Sugars Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rajshree Sugars Chemicals hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rajshree Sugars Chemicals ein EPS von -4,270 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at