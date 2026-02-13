Rajshree Sugars Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rajshree Sugars Chemicals hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Rajshree Sugars Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,170 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 811,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 979,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at