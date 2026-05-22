Rajshree Sugars Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rajshree Sugars Chemicals hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,58 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rajshree Sugars Chemicals im vergangenen Quartal 1,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rajshree Sugars Chemicals 1,75 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,44 INR erwirtschaftet worden.

Rajshree Sugars Chemicals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,45 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at