Raketenlieferungen: Kiew bestellt iranischen Gesandten ein

KIEW (dpa-AFX) - Nach Berichten über mögliche iranische Lieferungen ballistischer Raketen an Russland hat das ukrainische Außenministerium den iranischen Gesandten einbestellt. Diesem sei in "harter Form" eine Warnung an Teheran übermittelt worden, teilte das Ministerium in Kiew mit. Eine Bestätigung der Berichte werde "verheerende und nicht wiedergutzumachende Folgen" für die bilateralen Beziehungen haben.

Zuvor hatten US-amerikanische Zeitungen unter Berufung auf Quellen in Washington berichtet, dass Teheran ballistische Kurzstreckenraketen an Russland geliefert habe. Moskau greift Ziele in der Ukraine bereits seit Herbst 2022 regelmäßig mit Kampfdrohnen iranischer Bauart an. Teheran streitet Waffenlieferungen jedoch immer wieder ab.

Nach dem Einsatz von Kampfdrohnen iranischer Bauart durch Russland hatte Kiew dem iranischen Botschafter im September 2022 die Akkreditierung entzogen und die Zahl des iranischen Botschaftspersonals reduziert./ast/DP/nas