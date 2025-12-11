|
Rakhat JSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rakhat JSC veröffentlichte am 08.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 276,00 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 176,00 KZT erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,88 Milliarden KZT – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rakhat JSC 20,43 Milliarden KZT erwirtschaftet hatte.
