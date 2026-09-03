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03.09.2026 06:31:29
Rakovina Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rakovina Therapeutics hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rakovina Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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