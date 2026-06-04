Rakovina Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rakovina Therapeutics äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at