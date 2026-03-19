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19.03.2026 06:31:28
RAKSUL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RAKSUL präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 23,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,25 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RAKSUL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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