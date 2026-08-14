rakumo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

rakumo veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,92 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 560,6 Millionen JPY – ein Plus von 37,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem rakumo 407,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at