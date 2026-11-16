RAKUS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RAKUS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at