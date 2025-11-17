|
RAKUS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
RAKUS veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RAKUS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
