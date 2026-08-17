RAKUS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RAKUS hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,79 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,21 Milliarden JPY – ein Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RAKUS 14,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at