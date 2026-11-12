Rakuten Bank,Ltd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rakuten Bank,Ltd Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 127,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 98,41 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Rakuten Bank,Ltd Registered im vergangenen Quartal 85,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rakuten Bank,Ltd Registered 60,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at