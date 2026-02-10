Rakuten Bank,Ltd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rakuten Bank,Ltd Registered hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 109,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74,71 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 64,74 Milliarden JPY gegenüber 47,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at