14.05.2026 06:31:29

Rakuten Bank,Ltd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 114,35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rakuten Bank,Ltd Registered 89,40 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rakuten Bank,Ltd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 71,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 52,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 418,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 291,03 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rakuten Bank,Ltd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 254,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 183,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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