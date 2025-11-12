Rakuten Bank,Ltd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rakuten Bank,Ltd Registered hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 98,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 64,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rakuten Bank,Ltd Registered 60,63 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at