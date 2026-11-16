Rakuten: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rakuten hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 28,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rakuten -12,400 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 697,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 628,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at