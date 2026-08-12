Rakuten stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rakuten veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -23,560 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 665,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 596,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at