Rakuten vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rakuten hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rakuten -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4,18 Milliarden USD gegenüber 4,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at